В международном аэропорту Туркменабата совершили техпосадки самолеты иностранных авиакомпаний

В Международном аэропорту Туркменабата продолжают совершать технические посадки самолеты иностранных авиакомпаний.

Так, с начала января в аэропорту приземлялись воздушные судна компаний GeoSKY (Грузия), MNG (Турция) и Terra Avia (Молдова). Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакомпания GeoSKY подтвердила свое сотрудничество с Международным аэропортом Туркменабата в 2024 году.