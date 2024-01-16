Туркменский Генконсул встретился с губернатором Стамбула

Сегодня в здании муниципалитета города Стамбул состоялась встреча Генерального консула Туркменистана в Турции Мухамметнура Овезова с Губернатором Стамбула Давудом Гюлем. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области образования. Была рассмотрена возможность установления побратимских связей между городами Аркадаг Туркменистана и Стамбул Турецкой Республики. Кроме того, стороны рассмотрели возможность проведения совместных мероприятий, целью которых является поддержка туркменской диаспоры в Турции.

В ходе встречи был рассмотрен план совместных мероприятий на 2024 год, объявленный в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».