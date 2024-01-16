Туркменские школьники завоевали медали предметных олимпиад в Казахстане

По итогам ХХ международной Жаутыковской Олимпиады по математике, физике и информатике в городе Алматы туркменские школьники завоевали одну серебряную и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В соревнованиях принимали участие более 700 учащихся школ Туркменистана, Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Болгарии, Украины, Румынии, Сербии, Индии, Индонезии и Монголии. Олимпиада прошла на базе Республиканской физико-математической школы под эгидой Республиканского научно-практического центра «Дарын» при министерстве просвещения Казахстана и Акимата города Алматы. Школьники, показавшие лучшие результаты, были награждены специальной премией от Фонда имени Нурлана Каппарова, дипломами и ценными призами. Всего было разыграно 344 медали.