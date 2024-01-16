Развитие обувной промышленности в Туркменистане: тенденции, достижения и перспективы

Обувная отрасль Туркменистана демонстрирует в последние годы уверенный рост и развитие. Как свидетельствуют данные в открытых онлайн источниках, местные производители наращивают выпуск продукции, осваивают новые технологии, расширяют ассортимент и рынки сбыта.

В частности, одно из ведущих обувных предприятий страны – компания “Gerçek” – за последние годы многократно нарастила объемы производства и количество рабочих мест. Если изначально компания состояла всего из одного цеха, то теперь это 14 высокотехнологичных подразделений, выпускающих огромное разнообразие мужской, женской и детской обуви.

Помимо количественного роста, отмечается и качественный скачок в развитии отрасли. Все больше туркменских компаний применяют передовые технологии, закупают современное оборудование, привлекают опыт иностранных партнеров. Это в конечном итоге сказывается на конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В последующих разделах данной статьи мы более детально рассмотрим основные тенденции, характеризующие нынешний этап развития обувной отрасли Туркменистана. Речь пойдет о росте производственных мощностей и объемов выпуска, расширении ассортимента, модернизации производства и прочих ключевых факторах прогресса этой сферы национальной экономики.

Как развивается компания “Gerçek”

Компания “Gerçek” за последние годы продемонстрировала впечатляющую динамику роста, значительно нарастив производственные мощности и объемы выпускаемой продукции.

Согласно источникам, еще в 2015 году штат сотрудников компании составлял только пару сотен человек. Сейчас же на предприятии трудятся уже более 650 высококвалифицированных рабочих. Такой существенный прирост числа рабочих мест свидетельствует об активном развитии производства.

Благодаря модернизации оборудования и расширению производственных площадей технические мощности компании позволяют выпускать в настоящее время до 20 млн пар обуви в год. Это колоссальный показатель, учитывая, что изначально речь шла о гораздо более скромных объемах.

Помимо наращивания выпуска традиционных видов обуви, “Gerçek” также расширила ассортимент, освоив производство специализированной обуви для медицинских учреждений, а также новых моделей – резиновых сапог и школьных рюкзаков. Таким образом, компания демонстрирует способность быстро реагировать на спрос и предлагать потребителю инновационную продукцию.

Инновационные материалы в производстве туркменской обуви

Ведущие обувные предприятия Туркменистана активно внедряют в производство современные материалы и передовые технологии.

Так, например, наряду с традиционным использованием натуральных материалов вроде войлока и цветных пряж, компания “Gerçek” также применяет такие современные полимеры, как полиуретаны и поливинилхлорид. Это позволяет выпускать обувь с улучшенными потребительскими свойствами.

Другое крупное предприятие отрасли – ИП “Röwşen” – сообщает об использовании передового европейского оборудования, а также о сотрудничестве с итальянскими и турецкими специалистами. Подобный трансфер технологий и ноу-хау, безусловно, оказывает благотворное влияние на качество и дизайн выпускаемой обуви.

Таким образом, активное внедрение инноваций является еще одной яркой тенденцией развития обувной промышленности Туркменистана, что в конечном счете ведет к повышению ее глобальной конкурентоспособности.

Расширение экспорта – новые возможности для туркменской обуви

Ведущие производители обуви в Туркменистане демонстрируют существенный рост экспортных поставок, осваивая новые зарубежные рынки.

Так, например, компания “Gerçek” не только полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и активно наращивает экспорт своей продукции в страны ближнего зарубежья. Увеличение производственных мощностей до 20 млн пар в год как раз позволит предприятию выйти на качественно новый уровень внешних поставок.

Другие два крупных производителя – ИП “Röwşen” и ХО “Muhammet-Balkan” – за последнее время экспортировали десятки тысяч пар обуви в Россию, а также отправляют продукцию в Узбекистан и Афганистан. Более того, компания “Röwşen” открыла свой филиал и магазин в подмосковном Домодедово, через который осуществляется торговля. Обувь этих марок также успешно продается и на популярных российских онлайн маркетплейсах – Wildberries и Ozon. Такой прорыв на российский рынок можно считать очень успешным примером расширения зарубежного присутствия туркменских обувных брендов.

Таким образом, лидеры отрасли демонстрируют способность производить конкурентоспособную на мировом уровне продукцию, пользующуюся растущим экспортным спросом. Эта тенденция предполагает дальнейшее усиление их позиций на зарубежных рынках.

Новые мощности для импортозамещения

Согласно планам правительства Туркменистана в рамках программы импортозамещения, в стране будут построены новые современные предприятия обувной промышленности. Это позволит кардинально нарастить производственные мощности отрасли и снизить зависимость от импортной продукции.

В частности, индивидуальное предприятие “Röwşen” получило в городе Мары земельный участок площадью 7 га для строительства крупной обувной фабрики. Планируется, что новое производство будет оснащено передовым автоматизированным и роботизированным оборудованием от ведущих мировых поставщиков. Это позволит гибко переналаживать конвейер на выпуск десятков моделей современной модной обуви.

Проектная мощность фабрики составит около 4 млн пар в год. За счет этого удастся не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и значительно увеличить экспортный потенциал отрасли. Кроме того, новое производство создаст около 2 тыс. новых рабочих мест.

Так стратегия импортозамещения стимулирует масштабную модернизацию обувной промышленности Туркменистана на инновационной основе.

Использование местного сырья – залог высокого качества

Как показывает анализ источников, все больше туркменских производителей обуви ориентируются на использование отечественных материалов. Это важный аспект, поскольку позволяет выпускать продукцию с улучшенными характеристиками.

Так, например, компания ИП “Röwşen” активно применяет местную высококачественную кожу, поступающую с животноводческих ферм и личных подворий Туркменистана. Из этого экологически чистого натурального сырья и производится фирменная обувь.

Другой производитель – MB Shoes – также использует в производстве 100% местной кожи. Это позволяет обеспечить отличные потребительские качества и надежность выпускаемых моделей обуви.

Ориентация на переработку отечественного сырья важна еще и потому, что снижает зависимость предприятий от импортных поставок. А гарантированный доступ к высококачественным материалам из собственных источников – это залог стабильности производства.

Таким образом, тенденция на увеличение использования местных материалов способствует росту качества и конкурентоспособности туркменской обуви.

Подводя итоги, можно констатировать уверенное поступательное развитие обувной промышленности Туркменистана на современном этапе. Отечественные производители демонстрируют рост объемов, расширение ассортимента продукции, активно внедряют инновационные решения. Это повышает их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Успехи национальных обувных предприятий – это результат реализации эффективной государственной политики, направленной на всестороннюю поддержку отечественного бизнеса. Стратегия импортозамещения и масштабные инвестиции в создание современных производств создают необходимые условия для динамичного прогресса отрасли. А дальновидные решения руководства страны по диверсификации экономики обеспечивают ей стабильные перспективы.

Таким образом, анализ ситуации позволяет с уверенностью прогнозировать дальнейшее укрепление позиций туркменских производителей обуви как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. А результаты их работы будут и впредь служить наглядным подтверждением эффективности экономической политики Туркменистана.