Представлена первая в мире microSD на 2 ТБ

Тайваньская компания AGI, известная в качестве производителя твердотельных накопителей SSD, представила первую в мире microSD карту емкостью 2 ТБ, пишет Ferra со ссылкой на Techradar.

На такой microSD можно записывать 4K видео. Ее скорость чтения и записи достигает соответственно 170 и 160 Мб/с.

Для достижения подобных показателей требуется использовать фирменный совместимый считыватель карт CR138. Карта обладает автоматической функцией коррекции ошибок, высокоскоростным протоколом UHS-1 U3, совместимостью V30/A2 и полной защитой от пыли, воды, ударов, магнитных полей и рентгеновского излучения.