На имя Президента Туркменистана продолжают поступать новогодние поздравления

На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать послания с новогодними поздравлениями от лидеров зарубежных стран и руководителей международных организаций. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

С Новым 2024 годом Президента и народ Туркменистана поздравили Президент Чехии Петр Павел, Президент Болгарии Румен Радев с супругой, Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, Великий Герцог Люксембурга Анри, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В своих посланиях лидеры государств и официальные лица поздравили Президента Туркменистана с Новым годом, выразили искренние пожелания счастья, благополучия, процветания и прогресса семье и близким Главы государства и всему туркменскому народу.