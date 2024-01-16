Замглавы МИД Туркменистана встретился с Послом Кыргызстана

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Туркменистане Азизбеком Мадмаровым. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в транспортной, логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, в том числе, путем организации взаимных визитов на высшем уровне.

Было отмечено особое значение деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и акцентирована необходимость проведения очередного заседания Комиссии.