В Туркменистане совместно с ЮНИСЕФ проведен семинар по использованию синтезатора речи

С 8 по 12 января Инновационно-информационным центром Министерства образования Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ проведена серия семинаров по использованию синтезатора речи на туркменском языке для людей с нарушениями зрения. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Представленная программа может использоваться в образовательных целях, в том числе, для чтения с экрана и доступа к веб-сайтам. Программа позволяет преобразовывать туркменский текст в речь с помощью специальной технологии.

Впервые синтезатор речи был представлен в ноябре 2023 года – во Всемирный день ребенка.

Программа разработана Министерством образования совместно с Глобальным партнерством по ассистивным технологиям «ATScale», Обществом слепых и глухих Туркменистана, компанией «Louder Pages» (производители RHVoice) и представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане.