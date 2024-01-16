В Туркменистане рассмотрены проекты лейбла национального товарного знака

В Торгово-промышленной палате Туркменистана 12 января в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по отбору дизайна лейбла национального товарного знака были рассмотрены проекты лейбла и проекты Положения «О национальном товарном знаке «Сделано в Туркменистане»». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Члены Межведомственной комиссии рассмотрели 172 представленных дизайнерами проекта лейбла национального товарного знака «Сделано в Туркменистане», из которых отобрано 5 лучших дизайнерских проектов.

Отобранные варианты лейбла «Сделано в Туркменистане» будут в ближайшее время представлены на рассмотрение в Кабинет Министров Туркменистана. Было также согласовано внесение изменений в проект Положения «О национальном товарном знаке «Сделано в Туркменистане»».