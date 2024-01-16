В МИД Туркменистана прошла встреча по вопросам совершенствования социальных услуг

Сегодня в МИД Туркменистана прошла встреча по обсуждению проекта «Национальной Программы совершенствования системы социальных услуг в Туркменистане на 2024-2028 годы». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В консультативной встрече приняли участие представители профильных министерств и ведомств страны, члены общественных объединений, руководители и сотрудники подразделений ООН, осуществляющих деятельность в Туркменистане.

Замглавы МИД Туркменистана М. Бяшимова отметила эффективность сотрудничества с ООН при подготовке Национальных программ, имеющих среднесрочный и долгосрочный характер, в том числе, программы «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне». При разработке данной программы были учтены основные показатели ЦУР.