Авиакомпания «Туркменистан» начнет в марте осуществлять регулярные рейсы в Хошимин и Милан

Туркменские авиалинии постепенно расширяют сеть международных полетов в различных направлениях. Теперь уже официально объявлено о том, что в марте авиаперевозчик начнет осуществлять полеты по направлениям из Ашхабад в Хошимин (Вьетнам) и в Милан (Италия).

Как сообщает электронное издание «Туркменистан: Золотой век» , авиакомпания «Туркменистан» будет летать в Хошимин дважды в неделю с 5 марта, а рейс из туркменской столицы до итальянской столицы моды будет осуществляться раз в неделю с 6 марта.

В ряде итальянских СМИ появились публикации о новом рейсе из Ашхабада в миланский аэропорт Мальпенса. В них сообщается об укомплектованности туркменских авиалинии новыми самолетами «Boeing 777-300 ER», об удобстве использования таких авиалайнеров для пассажиров, отправляющихся из северной Италии во Вьетнам. Также в материалах содержится общая информация о Туркменистане.

Напомним, в начале января авиакомпания уже возобновила рейс по маршруту Ашхабад – Абу-Даби (выполняется один раз в неделю), а в феврале планирует начать полёты в Джидду (Саудовская Аравия) и Куала-Лумпур (Малайзия). Рейсы Ашхабад – Куала-Лумпур будут выполняться с 15 февраля два раза в неделю, а с 16 февраля намечен запуск рейса Ашхабад – Джидда, который будет осуществляться трижды в неделю.