Tesla планирует выпустить «Кибермолоток»

Компания Tesla собирается зарегистрировать в США товарное наименование Cyberhammer («Кибермолоток»), при этом заявка представлена в категории оборудования для фитнеса, сообщает auto.ru со ссылкой на Electrek.

В издании предполагают, что Tesla выпустит собственную версию кувалды, которая используется в отдельных упражнениях системы кроссфита. Вероятно, компания собирается воспользоваться ажиотажем вокруг пикапа Cybertruck, и весь тираж «Кибермолотка» будут приобретены фанатами бренда.

Предположительно, ударная часть молотка будет повторять своим дизайном пикап Cybertruck. Тем самым компания слегка иронизирует над самой собой: дизайн можно посчитать отсылкой к нашумевшей попытке продемонстрировать при помощи кувалды прочность кузова Cybertruck на презентации 2019 года.

При этом компания выпускает необычные аксессуары не впервые. В 2021 году на продаже появились свистки в виде тогда ещё концептуального Cybertruck, а в 2022-м появилась панель для беспроводной зарядки гаджетов в том же стиле. Также внешностью Cybertruck был вдохновлён дизайн пивных бутылок Gigabeer, разработанных европейским подразделением компании.