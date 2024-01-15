Травма не позволит Холанду сыграть за «Манчестер Сити» до конца января

Норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сможет вернуться в общую группу не раньше, чем в конце января, заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, передает РИА Новости.

Холанд не выходит на поле с начала декабря.

Субботний матч «Манчестер Сити» против «Ньюкасл Юнайтед» в 21-м туре чемпионата Англии стал пятым матчем для «горожан» без норвежского форварда, лучшего бомбардира команды.

«С ним все в порядке, но есть небольшая проблема, беспокоят его ноги. Врачи решили прекратить лечение на неделю и возобновить его, возможно, в Абу-Даби. Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Трещина в его кости немного больше, чем мы думали изначально. Ей нужно время, чтобы срастись. Он будет готов вернуться в конце этого месяца», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Холанд в нынешнем сезоне провел за «Сити» 22 матча, в которых забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.