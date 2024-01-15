Представлен «неубиваемый» смартфон Samsung Galaxy XCover7, способный работать без аккумулятора

Samsung продемонстрировала новый защищённый смартфон Galaxy XCover7. В компании раскрыли все ключевые характеристики, сообщает IXBT.com со ссылкой на GSMArena.

Galaxy XCover7 построен на SoC MediaTek Dimensity 6100+, наделён 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также поддерживает карты памяти формата microSD. Экран IPS характеризуется диагональю 6,6 дюйма и разрешением Full HD+, он защищён при помощи закалённого стекла Gorilla Glass Victus+.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 5 Мп. Смартфон защищён от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, он также отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Ёмкость аккумулятора составила 4050 мА·ч, при этом есть даже режим работы со снятой батареей — при питании от сетевого адаптера. Из других особенностей — порт USB-C и стандартный разъём для наушников.

По какой цене будет предлагаться новинка пока не сообщается.