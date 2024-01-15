Первая книга Сердара Бердымухамедова была презентована таджикской публики

В пятницу, 12 января, в посольстве Туркменистана в таджикской столице прошла презентация первой книги Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», а также круглый стол, посвяшенный девизу нынешнего года в Туркменистане – «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Участниками встречи стали члены Общества дружбы «Таджикистан – Туркменистан», туркменской диаспоры в Таджикистане и студенческая молодежь из Туркменистана, обучающиеся в таджикских вузах. В рамках презентации собравшиеся подчеркнули особое значение литературного труда президента Туркменистана в воспитании подрастающего поколения патриотов в духе национальных традиций и ценностей.

Участники также обсудили проведение мероприятий, приуроченных к трехвековому юбилею классика в рамках объявления 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», отмечая, что литературное наследие философа занимает важное место в «золотом фонде» мировой культуры.