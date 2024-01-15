Начальнику Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог объявлен выговор

Начальник Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Сердагелди Еламанов получил выговор. Соответствующее распоряжение подписал президент Сердар Бердымухамедов, сообщает TDH.

Выговор объявлен с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над подведомственными структурами, допущенные недостатки в дорожно-строительных работах, проводимых в нашей столице — городе Ашхабад».