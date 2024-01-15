Мировой рынок ПК упал на 14,8% в 2023 году. Это минимум с 2006 года

Мировые поставки персональных компьютеров по итогам 2023 года упали на 14,8% и составили 241,8 млн устройств. Показатель опустился ниже уровня в 250 млн впервые с 2006 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на предварительные расчеты исследовательской компании Gartner.

При этом, в четвертом квартале 2023 года поставки ПК выросли на 0,3% относительно аналогичного периода годом ранее. Это первое повышение продаж за последние девять кварталов.

Зафиксированный в конце 2023 года рост продаж говорит о том, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались, однако директор-аналитик Gartner Микако Китагава предположил, что ситуация снова может измениться из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической неопределенности.

В целом, ключевые поставщики на мировом рынке ПК сохранили свои позиции. Так, на первом месте по продажам находится Lenovo. Компания отгрузила в 2023 году более 59,7 тыс. продуктов, увеличив свою долю на рынке до 24,7% по сравнению с 24,3% в 2022 году. При этом поставки компании упали за год на 13,5%.

Лидерство по продажам в Китае сохранила Lenovo с долей рынка в 24% после 22,5% в прошлом квартале 2022 года. Доля американской Hewlett-Packard (HP) на рынке увеличилась с 19,5% до 21,9%. Доля рынка Dell сократилась с 17,6% в 2022 году до 16,6% в 2023-м. Apple занимает четвертое место, ее доля на рынке упала с 9,4 % до 9,0%, а Asus — с 7,3 % до 7,1%.