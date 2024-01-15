Исследование: ИИ помог менеджерам по продажам экономить более 2 часов каждый день

Американская компания-разработчик ПО для авторизации маркетинга, продаж и обслуживания клиентов HubSpot опросил 648 специалистов по продажам и 303 бизнес-лидера в США, чтобы узнать, как на их работу повлиял искусственный интеллект. Результаты исследования показали, что продавцы экономят два часа и 15 минут каждый день, используя ИИ для автоматизации таких рутинных задач, как планирование встреч, ведение заметок и ввод данных, сообщает Inc.

ИИ также помог сильно сэкономить время в области обучения сотрудников. Менеджеры заявили, что теперь они могут быстрее определять области роста в своих командах продаж.

Освободившееся благодаря ИИ время они могут направить на другой аспекте своей работы, в том числе на «связь с клиентами и заключение сделок», — написала в исследовании руководитель отдела продаж HubSpot Келли Брукс.

Генеративный ИИ также играет большую роль в жизни работников. Сообщается, что 31% специалистов по продажам, опрошенных HubSpot, использовали такие инструменты, как ChatGPT от OpenAI, генератор текста в изображения DALL-E и Jasper, помощник с искусственным интеллектом, для написания коммерческого контента или информационных сообщений потенциальным клиентам.

Однако это не означает, что ChatGPT выполняет работу за специалистов, он лишь делает ее проще, говорится в исследовании. Девять из десяти специалистов по продажам, использующих генеративный искусственный интеллект, говорят, что они используют чат-ботов с ИИ в качестве отправной точки и вносят изменения в текст, сгенерированный искусственным интеллектом.

«ИИ не заменяет продавцов — он просто заботится о наиболее повторяющихся аспектах их работы», — говорится в исследовании.

Выводы HubSpot стали результатом того, что работники разных отраслей начинают использовать генеративный искусственный интеллект на работе для повышения производительности. С момента выхода ChatGPT в ноябре 2022 года сотрудники обращались к чат-боту с искусственным интеллектом (некоторые тайком) для написания кодов, создания списков объектов недвижимости, планов уроков и подготовки маркетинговых материалов.

Но в то время как одни компании с энтузиазмом относятся к идее внедрения ИИ, другие осторожно ступают на неизведанную территорию, размышляя над влиянием этой технологии на конфиденциальность и точность данных.

Тем не менее специалисты по продажам не видят, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта в ближайшее время снизится.

При этом 78% руководителей считают, что внедрение искусственного интеллекта привело к появлению новых рабочих мест. Большинство компаний считают, что новые технологии улучшили качество работы.