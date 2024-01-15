Исламские юношеские игры в 2025 году пройдут в Татарстане

Исламские юношеские игры среди спортсменов 14-16 лет пройдут в 2025 году в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

«Совместно с Олимпийским советом Республики Татарстан ведется работа по реализации нового международного мультиспортивного проекта «Исламские юношеские игры», участниками которого должны стать юные спортсмены 14-16 лет из стран исламского мира», — сообщил глава минспорта Татарстана во время расширенного заседания коллегии ведомства.

По словам Леонова, проект был одобрен участниками Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» и был поддержан секретариатом Организации исламского сотрудничества (ОИС).