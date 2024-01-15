Джеки Чан стал амбассадором бренда Honor

Актер Джеки Чан стал новым амбассадором бренда Honor. Об этом официально объявили в компании, сообщает gagadget со ссылкой на Gizmochina.

Всемирно известный актер из Гонконга станет послом года Дракона для Honor. Генеральный директор компании подчеркнул, что в философии Honor дракон не только представляет высокопоставленный статус, но и символизирует сердце, которое постоянно стремится к совершенству.

В новой роли амбассадора Джеки Чан представит серию новогодних тематических мероприятий, услуг и предложений для пользователей.