Школьный учитель из Туркменистана увлекается изготовлением сёдел для лошадей
Халтач Рахимов, учитель туркменского языка и литературы средней школы № 34 Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята имеет интересное хобби.
Из дерева он изготавливает сёдла для лошадей, посуду и другие изделия.
Изготовленные им сёдла пользуются спросом в разных уголках страны, сообщает издание Jeyhun.news со ссылкой на местные СМИ.
Халтач любит работать с тутовым деревом из-за его высокой плотности.
В семье Рахимовых это мастерство передается из поколения в поколение. В свое время Халтач перенял дело от своего деда, а вот сын Халтача — Атамырад делает сёдла лучше своего отца, уверяет мастер.