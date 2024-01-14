Школьный учитель из Туркменистана увлекается изготовлением сёдел для лошадей

Халтач Рахимов, учитель туркменского языка и литературы средней школы № 34 Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята имеет интересное хобби.

Из дерева он изготавливает сёдла для лошадей, посуду и другие изделия.

Изготовленные им сёдла пользуются спросом в разных уголках страны, сообщает издание Jeyhun.news со ссылкой на местные СМИ.

Халтач любит работать с тутовым деревом из-за его высокой плотности.

В семье Рахимовых это мастерство передается из поколения в поколение. В свое время Халтач перенял дело от своего деда, а вот сын Халтача — Атамырад делает сёдла лучше своего отца, уверяет мастер.