Сборная Катара разгромила Ливан в стартовом матче Кубка Азии-2023

Футболисты сборной Катара одержали уверенную победу над командой Ливана в первом туре группового этапа Кубка Азии-2023. Встреча на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира.

Отличились нападающие катарской сборной Акрам Афиф (дубль) и Али Алмоез. Афиф забил на последних минутах первого и второго таймов.

В следующем матче группы «A» катарцы сыграют с командой Таджикистана, сборная Ливана встретится с футболистами из Китая.

Напомним, изначально розыгрыш Кубка Азии должен был пройти летом 2023 года в Китае, но из-за пандемии страна отказалась от проведения турнира. В октябре прошлого года местом проведения был выбран Катар.