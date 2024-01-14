Призовой фонд Australian Open в 2024 году составит более 57,8 млн долларов

В ночь с 13 на 14 января по ашхабадскому времени в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В первый день соревнований в борьбу вступят действующие чемпионы – белоруска Арина Соболенко и серб Новак Джокович.

Джокович стартовом матче сыграет против хорвата Дино Прижмича. Новак недавно испытывал проблемы с запястьем, поэтому его форма вызывает вопросы.

Основные конкуренты Джоковича – испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев – не играли в официальных турнирах перед стартом чемпионата Австралии.

В женском разряде Арина Соболенко сделает все, чтобы защитить титул. Жеребьевка определила второй ракетке мира стартовую соперницу в лице юного таланта из Германии Эллы Зайдель.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. В этом году призовой фонд составит более 57,8 млн долларов, что на 13 процентов больше, чем сумма призовых прошлого сезона.