Президент Туркменистана объявил выговор руководителю агентства по управлению строительством автодорог

Выговор начальнику Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Ёламанову Сердаргелди Гурбангелдиевичу объявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, подписав соответствующее Распоряжение, сообщает TDH.

Выговор получен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над подведомственными структурами, допущенные недостатки в дорожно-строительных работах, проводимых в городе Ашхабад».