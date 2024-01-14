Молодежь Лебапа приглашается к участию в бесплатных курсах в сфере IT

В Лебапском велаяте стартовал прием заявок на участие в бесплатных шестимесячных курсах для молодежи TechYouth Bootcamp.

Период курсов — с февраля по август 2024 года.

В обучении могут принять участие граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет.

Курсы организованы по следующим направлениям:

Техобслуживание и администрирование ИТ систем;

Графический дизайн.

Обучение будет проводиться в здании учебного центра «Талим» по адресу: г.Туркменабат, ул. Магтымгулы, 74.

Организатор курсов проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) и учебный центр «Талим».

Программа TechYouth Bootcamp направлена на подготовку молодых специалистов в сфере ИТ и включает в себя проведение интенсивных курсов с «полным погружением» в формате буткемп. Цель программы дать возможность молодым людям получить профессию и успешно трудоустроиться.

Для подачи заявки на участие в программе нужно заполнить регистрационную форму по ссылке до 09:00 25 января 2024.