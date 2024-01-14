Дизайнеры подготовили более 170 вариантов лейбла «Сделано в Туркменистане»

На конкурс по отбору дизайна лейбла национального товарного знака «Сделано в Туркменистане» было подано 172 работы. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по отбору дизайна лейбла, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Из предложенных вариантов 5 было отобрано рабочей группой для представления Кабинету Министров Туркменистана.

В ходе заседания также обсуждалась доработка Положения о национальном товарном знаке «Сделано в Туркменистане».

Напомним, что лейбл национального товарного знака «Сделано в Туркменистане» разрабатывается согласно Стратегии Туркменистана по совершенствованию деятельности по организации выставок, ярмарок и конференций на 2020-2025 годы.