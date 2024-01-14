Делегация Туркменистана примет участие в инвестфоруме Global Gateway в Бельгии

29-30 января делегация Туркменистана примет участие в инвестиционном форуме Global Gateway по устойчивому транспорту ЕС – Центральная Азия. Об этом доложил в ходе заседания туркменского Правительства генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, передает TDH.

Форум пройдет в Брюсселе. Ожидается, что на полях мероприятия туркменская делегация проведет деловые встречи с представителями европейских компаний для укрепления сотрудничества и реализации новых совместных проектов в транспортной сфере.

Резюмируя доклад, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил главе агентства на высоком организационном уровне провести в рамках форума заседание на тему «Инвестиционные возможности транспортного комплекса Туркменистана».