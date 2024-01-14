Главные новости Туркменистана на 13 января – Turkmenportal

Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета Министров, в Мары были подведены итоги рабочей поездки Национального Лидера туркменского народа и другие новости

В Туркменистане

1. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были обсуждены приоритетные направления развития страны. В ходе заседания затрагивались вопросы строительства социальных объектов, развития культуры и искусства, промышленности и сельского хозяйства. Также были рассмотрены планы международного сотрудничества и развития транспортной инфраструктуры.

2. Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив хякимлику Ахалского велаята заключить с индивидуальным предприятием Baýly gurluşyk контракт на проектирование и строительство в посёлке Бокурдак этрапа Ак бугдай Ахалского велаята современной общеобразовательной школы на 1200 мест и общежития на 120 мест с благоустройством прилегающей территории. Постановлением предписано начать строительные работы в январе 2024 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2024 года.

3. Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят посетил главную мечеть региона.

Затем глава Халк Маслахаты ознакомился с работой аэродрома, осмотрел имеющиеся здесь самолеты и вертолеты, а также поинтересовался служебными и социальными условиями военных летчиков. После этого Национальный лидер туркменского народа посетил пастбища животноводческого хозяйства, расположенные на окраине пустыни Каракумы. На территории пастбища председателя Халк Маслахаты тепло встретил чабан со своим сыном и внуком. Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался работой животновода, состоянием стада и местных пастбищ, а также его жизнью.

В завершение визита глава Халк Маслахаты посетил строительную площадку участка автотрассы Теджен-Мары – части скоростной магистрали Ашхабад-Туркменабат. Инженер бригады строителей доложил, что благодаря поддержке государства строительство ведётся высокими темпами. В настоящее время завершается участок Теджен-Мары, а также начато строительство дороги Мары-Туркменабат.

4. Авиакомпания «Туркменистан» запустила онлайн-продажу билетов на рейсы Ашхабад – Милан – Ашхабад на официальном сайте turkmenistanairlines.tm. В настоящий момент доступна покупка билетов на рейсы, которые будут осуществляться по средам начиная с 6 марта. Также на сайте национального авиаперевозчика указано, что онлайн можно будет приобрести билеты на рейсы из Ашхабада в Куала-Лумпур, Хошимин, Джидду и Бангкок.

5. Новый постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты главе отделения. В рамках церемонии состоялась встреча, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Туркменистан подтвердил приверженность ценностям и принципам ООН и готовность продолжать тесное взаимодействие для реализации инициатив, выдвинутых на международных площадках.

В мире

6. В Китае появился новый гастрономический тренд: пирожные в виде губок для мытья посуды. Они выглядят настолько натурально, что их легко спутать с настоящими губками. Пирожные изготавливаются из обычного бисквита, в который добавляют красители. Для имитации мыльной пены и чистящего средства используют взбитый с яичным белком сахар и сироп.

7. Сценарии к двум сериям американского телесериала «Друзья», обнаруженные в мусорном баке, продали на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов. Это в 30 раз больше первоначальной оценки лотов, которая составляла 600-800 фунтов. Продавцом сценариев является британская пенсионерка, которая работала на студии в 90-х годах. Женщина нашла папки со сценариями в мусорном баке около 25 лет назад и положила их в ящик стола. В 1999 году, когда она уволилась из студии, сценарии оказались в её прикроватной тумбочке.

Новости спорта

8. Футболисты сборной Катара одержали уверенную победу над командой Ливана в матче открытия Кубка Азии. Встреча на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира. В следующем матче группы «A» катарцы сыграют с командой Таджикистана, сборная Ливана встретится с футболистами из Китая.

9. В ночь с 13 на 14 января по ашхабадскому времени в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В первый день соревнований в борьбу вступят действующие чемпионы – белоруска Арина Соболенко и серб Новак Джокович. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. В этом году призовой фонд составит более 57,8 млн долларов, что на 13 процентов больше, чем сумма призовых прошлого сезона.