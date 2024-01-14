Генконсул Туркменистана встретился с главой туркменской диаспоры в Татарстане

В Казани состоялась встреча Генконсула Туркменистана Гуйча Гараева и главы туркменской диаспоры в Татарстане Хемры Розыева, сообщает пресс-служба туркменского диппредставительства.

Стороны обсудили план мероприятий на 2024 год, объявленный в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Генконсул Гараев пригласил соотечественников принять активное участие в праздновании 300-летия со дня рождения великого поэта.

Также была достигнута договоренность о проведении в Казани презентации книги Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины» среди туркменской молодежи, обучающейся в вузах столицы Татарстана.

Председатель РОО «Национально-культурная автономия туркмен» Республики Татарстан Хемра Розыев заверил в готовности соотечественников проживающих в Татарстане участвовать в мероприятиях, направленных на укрепление дружбы между народами двух стран.