Сотрудники государственного музея Туркменистана проводят просветительную работу по охране природы

Научные сотрудники и экскурсоводы отдела природы и краеведения Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана на современном уровне ведут просветительную работу по охране растительного и животного мира, уникальных памятников природы и земных недр страны.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», цель такой деятельности также заключается в распространении знаний естественных наук, выстраивании лекций сообразно возрасту посетителей – от совсем юных туркменистанцев, школьников и студентов до людей пожилого возраста, для всех, кому небезразлична красота туркменской природы.

Для расширения кругозора самих экскурсоводов руководство музея проводит специальные тематические мероприятия – научно-практические конференции, встречи с учёными, практикуя подготовку научных справок к экспонатам.

Отдел организует выездные выставки в детские дошкольные учреждения, общеобразовательные и высшие учебные заведения города Ашхабад и детские оздоровительные центры, в ходе которых экскурсоводы знакомят учащихся с разнообразием мира живой природы. Особый акцент делается на условиях существования эндемичных, реликтовых и «краснокнижных» видов, подлежащих строгой охране.

Экспонируются чучела и фотографии животных, гербарий растений, фотокадры уникальных памятников природы нашей страны, карта особо охраняемых территорий Туркменистана.

Стало традицией проведение различных конкурсов среди учащихся средних школ и студентов высших учебных заведений страны. При музее действуют кружки для школьников, где идёт знакомство с животным и растительным миром, уникальными природными системами и полезными ископаемыми страны.