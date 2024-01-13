Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание Правительства

Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны и проекты ряда документов, сообщает TDH.

Первой слово было предоставлено председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой, которая проинформировала о деятельности национального парламента. Отмечалось, что ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере семейных и гражданско-правовых отношений. Также готовятся законопроекты, направленные на повышение уровня жизни населения. Депутаты анализируют исполнение обязанностей местными органами власти, изучают социально-экономическое положение в регионах и условия жизни граждан.

Глава государства отметил важность продолжения работы по совершенствованию законодательной базы в соответствии с требованиями времени.

Вице-премьер Ходжамырат Гельдымурадов проинформировал об укреплении многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, СНГ. В 2024 году в Ашхабаде пройдет заседание Консультативного совета СНГ по труду и социальной защите. Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить проведение этого мероприятия на высоком уровне.

Вице-премьер Батыр Аманов доложил о мерах по укреплению материально-технической базы топливно-энергетического комплекса. Глава государства подчеркнул важность дальнейшего развития ТЭК и дал поручения на этот счет.

Также на заседании обсуждались вопросы сельскохозяйственных работ, развития строительной отрасли и предпринимательства, подготовки научных кадров, внешнеполитической деятельности, транспортной сферы, был рассмотрен и ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Президент Сердар Бердымухамедов по итогам заседания дал поручения профильным вице-премьерам и руководителям ведомств по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и эффективной реализации государственной политики Туркменистана.