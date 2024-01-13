Матч открытия Кубка Азии-2023: время начала и где смотреть прямой эфир

В матче открытия Кубка Азии-2023 встретятся сборные Катара и Ливана. Встречу в прямом эфире покажет таджикский спортивный телеканал «Футбол», сообщает официальный сайт телекомпании.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по ашхабадскому времени. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», вмещающем 88 тысяч зрителей. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с иранским рефери Алирезой Фагани.

Напомним, за выход из группы «А» будут бороться сборные Катара, Ливана, Китая и Таджикистана. По итогам группового этапа три команды получат путёвку в 1/8 финала турнира.

Игры группового этапа пройдут с 12 по 25 января. Плей-офф начнется 28 января. Финал состоится 10 февраля.

В Туркменистане многочисленные любители футбола, у которых есть доступ к IPTV, также смогут посмотреть матч открытия Кубка Азии-2023 Катар – Ливан по каналу «Футбол» в прямом эфире.