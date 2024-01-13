Китайская компания создала миниатюрную батарею со сроком службы 50 лет

Китайская компания Beijing Betavolt New Energy Technology представила миниатюрную ядерную батарею, которая может обеспечить стабильную подачу электроэнергии в течение 50 лет. Об этом сообщает «Рамблер».

Аккумулятор BV100 имеет мощность 100 микроватт, напряжение 3 вольта и объём 15×15×5 кубических миллиметров. Это меньше монеты. Плотность энергии ядерных батарей более чем в 10 раз превышает плотность энергии тройных литиевых батарей. Они могут нормально работать в диапазоне от минус 60°C до 120°C.

Батарейка использует никель-63 в качестве источника энергии и алмазный полупроводник в качестве преобразователя энергии.

По словам председателя и генерального директора Betavolt Чжана Вэя, новая ядерная батарея может использоваться в оборудовании, электромеханических системах, датчиках, небольших дронах и микророботах. Она не требует зарядки, обслуживания и не производит внешнего излучения.