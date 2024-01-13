В туркменском заповеднике в 2023 году высажено 10 тысяч саженцев саксаула

В 2023 году в Амударьинском государственном природном заповеднике согласно Национальной лесной программе было посажено до 14 тысяч саженцев деревьев, из них 10 тысяч саксаула. Об этом сообщает издание Jeyhun.news.

Здесь также организован уход за саженцами, в результате чего растительность заповедника становится богаче.

Саженцы пустынных растений выращиваются в питомниках заповедника опытными специалистами. По данному направлению регулярно осуществляется обмен опытом с работниками других заповедников и лесхозов.

В новом году в заповеднике также организуется подготовка к высадке саженцев пустынных растений.

Амударьинский государственный природный заповедник расположен в северо-восточной части Лебапского велаята Туркменистана на площади в сорок восемь тысяч гектаров. Здесь представлены разные комплексы экосистем по ландшафту и составу биоразнообразия: акватория реки Амударья, тугайный лес по берегам реки и пустыня Кызылкумы.