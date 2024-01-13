В музее города Аркадага организуются экскурсии для учащейся молодежи

Для Историко-краеведческого музея города Аркадага новый 2024 год начался с организации экскурсий для учащейся молодежи из разных уголков Туркменистана.

Уникальные экспонаты музея представляют большой интерес, поскольку отражают жизнь края, начиная с древнего периода до наших дней.

Музей состоит из пяти разделов: «археология и Джейтунская культура», «этнография», «природа», «искусство», «Независимость».

Недавно музей посетили преподаватели и студенты Туркменского государственного финансового института. Здесь они познакомились с историей Ахалского велаята, древними артефактами. Здесь же преподаватели института провели со студентами увлекательную беседу о материально-культурных ценностях народа, истории и искусстве, сообщается на сайте Министерства культуры Туркменистана.