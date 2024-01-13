В конце января в Ашхабаде пройдет Туркмено-Российский бизнес-форум

30-31 января в Ашхабаде пройдет II Туркмено-Российский бизнес-форум, сообщило Министерство внешних связей Астраханской области России в своем Telegram-канале.

Учреждение пригласило заинтересованные организации Астраханской области принять участие в деловом мероприятии. По вопросам участия необходимо обращаться в отдел сотрудничества с прикаспийскими государствами министерства.

Первый Туркмено-Российский бизнес-форум прошел в Ашхабаде 19 января 2023 года. В нем приняли участие более 300 представителей государственных и частных компаний. В делегацию РФ тогда вошли представители администрации Президента РФ и Госдумы Федерального собрания, а также Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтранса, Минстроя, Минэкономразвития, Минпромторга и др.

В Туркменистане для участия в бизнес-форуме заинтересованные компании могут обратиться в отдел международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Туркменистана по телефону: (+993 12) 39-88-98.