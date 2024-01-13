Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты главе Отделения ООН в Женеве

Новый постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты главе отделения Татьяне Валовой, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В рамках церемонии состоялась встреча, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Туркменистан подтвердил приверженность ценностям и принципам ООН и готовность продолжать тесное взаимодействие для реализации инициатив, выдвинутых на международных площадках.

Также обсуждались конкретные инициативы Туркменистана, озвученные на 78-й сессии ГА ООН, возможности их совместной реализации и перспективы развития двусторонних отношений.

Отдельно речь шла о предстоящем 300-летнем юбилее со дня рождения Махтумкули Фраги и о роли молодежи в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.