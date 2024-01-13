Авиабилеты на рейсы Ашхабад – Милан поступили в онлайн-продажу

Авиакомпания «Туркменистан» запустила онлайн-продажу билетов на рейсы Ашхабад – Милан – Ашхабад на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.

В настоящий момент стоимость билета по направлению Ашхабад – Милан составляет 5950 манатов, а в обратном направлении – 6000,4 маната. Доступна покупка билетов на рейсы, которые будут осуществляться по средам начиная с 6 марта.

Также на сайте национального авиаперевозчика указано, что онлайн можно будет приобрести билеты на рейсы из Ашхабада в Куала-Лумпур, Хошимин, Джидду и Бангкок.

В нынешнем году туркменские авиалинии будут выполнять рейсы по 14 международным направлениям в 12 странах мира.