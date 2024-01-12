Эксперт оценил вклад Туркменистана в формирование глобальной повестки в сфере транспорта

Старший преподаватель Туркменского государственного института финансов, соискатель ученой степени кандидата политических наук Руслан Джумаев дал высокую оценку усилиям Туркменистана по формированию глобальной повестки в области устойчивого развития транспортной инфраструктуры в комментарии для издания vestiabad.ru.

По его словам, Туркменистан последовательно выступает с конструктивными инициативами в ООН, способствующими повышению эффективности мировой транспортной системы. В числе таких инициатив – учреждение Всемирного дня устойчивого транспорта, принятие резолюций о роли транзитных коридоров и взаимодействии различных видов транспорта.

Среди последних инициатив Туркменистана эксперт выделил предложение о провозглашении 2026-2035 годов Десятилетием устойчивого транспорта, которое было поддержано Генассамблеей ООН.

По мнению Джумаева, активное участие Туркменистана в решении глобальных вопросов транспортной логистики укрепляет авторитет страны на мировой арене как ответственного и надежного партнера.