Туркменские бахши вносят свой вклад в популяризацию творческого наследия Махтумкули

В популяризацию богатого творческого наследия поэта и мыслители Махтумкули Фраги в Туркменистане и за его пределами вносят свой вклад народные музыканты-сказители — бахши.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», один из них – Довлетмаммет Курбанов, работающий в Балканабатском Доме культуры нефтяников ГК «Туркменнебит». Его песни звучали в Китае, Италии, Турции, Швейцарии, Беларуси, Чехословакии, Узбекистане. В его репертуаре такие песни, как Dag saýar, Il biläni, Soňydagy, созданные на слова Махтумкули Фраги.

— В настоящее время я работаю над песней по стихотворению Махтумкули Фраги Ata meňzär, в котором один из холмов на окраине села сравнивается с осёдланным скакуном, — говорит бахши. — Сравнение – одно из выразительных художественных средств, которое часто используется гениальным поэтом. Чтобы передать всю тонкость чувств великого автора, приходится много работать, пропуская каждое слово через своё сердце.

По этому поводу Махтумкули писал: «Слово моё, положенное на музыку, станет изящнее». Подтверждением этому являются произведения поэта, ставшие песнями и исполняемые бахши и современными эстрадными певцами.

Венгерский учёный и путешественник Армин Вамбери в своей книге «Путешествие по Средней Азии», изданной в 1865 году, с особой теплотой отмечает магию песен Махтумкули, воздействие их на публику. С тех пор прошло много времени, тем не менее, народные песни, созданные на слова Махтумкули Фраги, не утратили своего эстетического и воспитательного значения. Они сыграли свою важную роль в воспитании многих поколений славных сыновей и дочерей туркменского народа.

По стопам Довлетмаммета Курбанова пошёл и его сын – Ягшимаммет, выпускник отделения бахши велаятской специальной школы искусств. Недаром в народе говорят, что если ученик не превзойдёт своего учителя, профессия исчезнет.

За вклад в развитие национального песенно-музыкального искусства бахши Довлетмаммет Курбанов удостоен звания заслуженного артиста Туркменистана. Известный бахши полон творческого вдохновения и желания ознаменовать новыми песнями год, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги».