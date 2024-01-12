Туркменистан и СНГ обсудили расширение сотрудничества

Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев провел встречу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, в ходе которой стороны обсудили вопросы участия Туркменистана в интеграционных процессах в рамках Содружества. Об этом сообщает посольство Туркменистана в РФ.

В частности, на встрече в московском отделении Исполкома СНГ рассматривались перспективы расширения сотрудничества Туркменистана с организацией, а также был согласован график совместных мероприятий на текущий год.

С учетом своего нейтрального статуса, Туркменистан является ассоциированным членом СНГ и регулярно выступает с инициативами по расширению и углублению практического взаимодействия с государствами Содружества.