Оформлять разрешения перевозчикам в Туркменистане начнет ГП «Туркменулаггозегчилик»

С 15 января государственное предприятие «Туркменулаггозегчилик» в Туркменистане начнет выдавать и оформлять разрешения иностранных государств для туркменских перевозчиков, осуществляющих международные автоперевозки, сообщает сайт агентства «Туркменавтоулаглары».

Нововведение призвано создать более комфортные и эффективные условия для международных перевозок, говорится в сообщении агентства.

Отделы по выдаче разрешений иностранных государств будут работать в Ахалском велаяте и Ашхабаде. В регионах данную услугу будут предоставлять подразделения дорожного контроля в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах.

Отдельно отмечается, что на пограничных КПП также начнется выдача разрешений для перевозчиков, следующих из Туркменистана в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Оформление разрешений для туркменских перевозчиков, следующих в Азербайджан, будет производиться в пункте пропуска порта Туркменбаши до других пунктов, включая Артык, Ховдан, Сарахс, Гарабогаз, Алтын Асыр, Дашогуз, Куняургенч, Газоджак, Фарап, Ымамназар и Серхетабад. Это должно улучшить процесс въезда и выезда грузовиков.

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