Оформлять разрешения перевозчикам в Туркменистане начнет ГП «Туркменулаггозегчилик»
С 15 января государственное предприятие «Туркменулаггозегчилик» в Туркменистане начнет выдавать и оформлять разрешения иностранных государств для туркменских перевозчиков, осуществляющих международные автоперевозки, сообщает сайт агентства «Туркменавтоулаглары».
Нововведение призвано создать более комфортные и эффективные условия для международных перевозок, говорится в сообщении агентства.
Отделы по выдаче разрешений иностранных государств будут работать в Ахалском велаяте и Ашхабаде. В регионах данную услугу будут предоставлять подразделения дорожного контроля в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах.
Отдельно отмечается, что на пограничных КПП также начнется выдача разрешений для перевозчиков, следующих из Туркменистана в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.
Оформление разрешений для туркменских перевозчиков, следующих в Азербайджан, будет производиться в пункте пропуска порта Туркменбаши до других пунктов, включая Артык, Ховдан, Сарахс, Гарабогаз, Алтын Асыр, Дашогуз, Куняургенч, Газоджак, Фарап, Ымамназар и Серхетабад. Это должно улучшить процесс въезда и выезда грузовиков.
Контактная информация:
- Отдел разрешений и анализа документов в Ахалском велаяте и городе Ашхабаде
- Адрес: Ашхабад, проспект Арчабиль, 126.
- Номер телефона: +993 12 39-02-61.
- Служба дорожного контроля на пограничных пунктах пропуска
- Адрес: Ашхабад, проспект Арчабиль, 126.
- Номер телефона: +993 12 39-02-74.
- Департамент по контролю за дорожным движением в Балканском велаяте
- Адрес: Пассажирская автостоянка, расположенная в направлении улицы Beýik Ýüpek ýoly, город Балканабат, Балканский велаят.
- Номер телефона: +993 61 08-86-62.
- Отдел дорожного контроля Дашогузского велаята
- Адрес: Дашогузский велаят, город Куняургенч, улица Ильхам, дом 5.
- Телефон: +993 322 6-64-95.
- Отдел контроля за дорожным движением в Лебапского велаята
- Адрес: Автовокзал «Алтын асыр», расположенный на трассе Мары-Туркменабат во 2-й зоне города Туркменабад, Лебапского велаята.
- Номер телефона: +993 61 94-54-44.
- Отдел дорожного контроля по Марыйскому велаяту
- Адрес: Марыйский велаят, город Мары, улица 50-летия Победы (Ýeňişiň 50-ýyllygy), 52.
- Телефон: +993 522 5-60-28.