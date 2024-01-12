Главные новости Туркменистана на 11 января – Turkmenportal

Железнодорожное агентство Ирана погасило долги перед Туркменистаном, в Ашхабаде отпраздновали Всемирный день хинди, Туркменистан и Саудовская Аравия подписали Соглашение о совершении хаджа в 2024 году и другие новости

В Туркменистане

1. Агентство «Железные дороги Исламской Республики Иран» полностью выплатило железнодорожные долги перед Туркменистаном. Сообщил руководитель ведомства Миад Салехи на заседании административного совета северо-западных железных дорог Ирана.

2. Управление муфтия Туркменистана и Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия подписали Соглашение о совершении хаджа в 2024 году. Документ был подписан в ходе визита туркменской делегации в Джидду 8-11 января для участия в международной конференции и выставке «Услуги хаджа и умры», собравшей представителей более чем 80 стран.

3. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади прошло торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню хинди. Студенты института исполняли песни и танцы, декламировали стихи на хинди.

4. В Ашхабаде завершилась серия модных показов от ведущих национальных дизайнеров, посвященных включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО. В дефиле приняла участие президент французской ассоциации моды Хинд Жудар. Она отметила, что туркменский дизайн и туркменская мода приобрели свое лицо, и призвала сохранять сочетание национального стиля с современными тенденциями мира моды. Кроме того, Жудар отметила высокий профессиональный уровень туркменских дизайнеров.

5. Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило новый Порядок ведения государственного кадастра охотничьих богатств. Порядок призван систематизировать информацию о диких животных, являющихся объектами охоты, в едином реестре. Цель порядка – обеспечить рациональное, устойчивое использование таких богатств и усилить государственный контроль за их сохранением и воспроизводством.

В мире

6. Власти Брюсселя решили заменить снеки и газировку в автоматах метро на более полезные продукты – сухофрукты и хлеб из цельнозерновой муки. В качестве эксперимента такие автоматы установят на трех станциях в конце января. Если эксперимент будет успешным, к концу года полезные перекусы появятся на всех станциях метро.

7. Сотни добровольцев на северо-западе Испании вышли на уборку пляжей, чтобы очистить их от пластиковых гранул, которые выбросило на берег. В декабре с торгового судна, проходившего в территориальных водах Португалии, за борт упали несколько многотонных контейнеров с гранулированным пластиком. Из этих гранул делают предметы повседневного обихода, однако они токсичны и не разлагаются. Испанцы решили не ждать действий правительства и сами взялись за уборку пляжей. Гранулы собирают в перчатках с помощью обычных дуршлагов.

Новости спорта

8. На «Энфилде» прошел первый полуфинальный матч Кубка Английской лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. В прямом эфире встречу транслировал телеканал «Туркменистан Спорт». На 19-й минуте гости вышли вперед – отличился Виллиан после передачи Андреаса Перейры. Однако во втором тайме подопечные Юргена Клоппа сумели переломить ход встречи. Ответный полуфинальный матч Кубка Английской лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоится 24 января в Лондоне.

9. Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении 61-летнего Доривала Жуниора на пост главного тренера национальной сборной. Доривал покинул должность наставника клуба «Сан-Паулу» и сменил в сборной Фернандо Диниза, отправленного в отставку 5 января. При Динизе бразильцы одержали лишь 2 победы в 6 матчах.

10. В первом полуфинале Суперкубка Испании по футболу мадридский «Реал» в упорной борьбе в дополнительное время обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, победу «королевскому клубу» в овертайме принесли голы Хоселу и Диаса. Во втором полуфинале 11 января встретятся «Барселона» и «Осасуна». Финал Суперкубка Испании состоится 14 января в Эр-Рияде.