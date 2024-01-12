В Туркменистане разработана технология получения природного загустителя из гледичии

Специалисты лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана разработали технологию получения природного геля галактоманна из древесной породы гледичии. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Данный гель широко применяется в виде загустителя в лекарственной и пищевой промышленности.

Дерево гледичия (Gleditsia) относится к семейству бобовых и включает в себя около пятнадцати видов. Растение также является медоносом.

К данной растительной породе не случайно в последнее время проявляется активный научный интерес, в том числе и со стороны туркменских учёных,

Целью экспериментальной работы, которая ведётся в Центре технологий Академии наук Туркменистана, является выделение галактоманнанов из растительного сырья и изучение их физико-химических свойств.

«В отличие от проведённых ранее целыми поколениями учёных исследований данного растения мы работали одновременно с семенами и стручками, из которых методами холодной и горячей экстракций были выделены и очищены полисахариды. В настоящее время мы продолжаем исследования гледичии в контексте эксклюзивных разработок технологий чая, кофейного суррогата, пекмеза, корма для животных, создания мягкой лекарственной формы – природного геля», — говорит Алтын Рахманова, заведующая лабораторией.

В медицине используется входящий в состав листьев алкалоид триакантин, который снижает артериальное давление. Также гледичию применяют при лечении заболеваний пищеварительной системы. На данном этапе изучаются физико-химические свойства полученных галактоманнанов, идёт поиск новых веществ, обладающих комплексом иммуностимулирующих и бактерицидных свойств, что весьма актуально в рамках активного развития туркменской фарминдустрии на фоне импортозамещения.