В Туркменистане получили промышленный приток газа с месторождения Йылан

Газовики государственного концерна «Туркменгаз» получили промышленный приток газа на скважине №2 месторождения Йылан в Марыйском велаяте Туркменистана, сообщает издание Nebit-Gaz.

По подсчетам специалистов, на скважине ежедневно добывается более 820 тысяч кубометров чистого газа без сероводорода. Промышленно значимый приток голубого топлива был получен на глубине от 2856 до 2852 метров.

Добываемый на новой скважине газ соответствует мировым стандартам по чистоте и не содержит вредных примесей. Это гарантирует высокую экономическую эффективность его использования.