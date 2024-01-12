В Музее изобразительных искусств Туркменистана наградили победителей творческого конкурса

Подведение итогов творческого конкурса, объявленного по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, состоялось в Музее изобразительных искусств Туркменистана.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», в конкурсе приняли участие почитатели творчества поэта со всей страны.

Победителям были вручены почётные грамоты и памятные подарки.

Среди награждённых: преподаватель ТГУ имени Махтумкули Гулендам Сатлыгулыева, учитель средней школы № 14 Каракумского этрапа Марыйского велаята Довлетмурад Джумамурадов, студенты Туркменского государственного института финансов Сельби Атаджанова, Туркменского государственного института культуры Сулейман Хайдаров и Балкан Бабаев, Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева Давут Довранов, корреспондент журнала «Гунеш» Гараханджар Байханов, житель города Ашхабад Аннамухаммет Овезгелдиев и другие.

— Для меня большая честь получить награду в этом конкурсе, — отмечает Мухамметгурбан Оразов, кандидат филологических наук, переводчик Государственного информационного агентства Туркменистана. – Я участвовал в конкурсе со своими научными статьями о Махтумкули, опубликованными в газетах и журналах нашей страны, в том числе в зарубежных изданиях. С огромной радостью и гордостью пишу в своих работах о великом поэте Махтумкули.

— В этом конкурсе участвовал со своими стихами, – рассказывает Мырат Гурбанов, главный специалист Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства Министерства строительства и архитектуры Туркменистана. — Произведения Махтумкули не теряют свою ценность спустя века, а наоборот, становятся всё более уникальными.