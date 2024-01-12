В Ашхабаде стартовал чемпионат Туркменистана по хоккею

Чемпионат Туркменистана-2024 по хоккею с шайбой стартовал 10 января матчем «Шир» – «Мердана», в котором победу со счетом 3:0 одержала команда Министерства торговли и внешнеэкономических связей.

Встречи национального первенства принимает ледовая арена Зимнего спортивного центра «Галкан» МВД Туркменистана, торжественно открытая в 2014 году при участии Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Также для проведения игр планируется задействовать ледовые арены «Национального олимпийского спортивного дворца» по проспекту Арчабиль и «Спортивного комплекса зимних видов спорта» на пересечении улиц Ататюрка и Огузхана.

Медали 9-го по счету чемпионата по хоккею оспаривают 6 команд – восьмикратный чемпион Туркменистана «Галкан» – Министерства внутренних дел, «Несил» – Института МВД, «Шир» – Министерства торговли и внешнеэкономических связей, «Ватанчи» – Военного института Министерства обороны, «Огузхан» – Госконцерна «Туркменгаз» и «Мердана» – Государственной пограничной службы.

Перед стартом турнира Федерация хоккея Туркменистана провела расширенное заседание по оргвопросам турнира. Также обсуждалась подготовка национальных сборных к чемпионату мира в третьем дивизионе группы «А», который пройдёт с 10 по 16 марта нынешнего года в Кыргызстане и чемпионату мира среди юниорских команд (U-18), который состоится в марте текущего года в ЮАР.

Как отметил глава Федерации хоккея Джора Худайбердиев в интервью корреспонденту «Turkmenportal», при содействии Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту завершающий этап подготовки к мировым первенствам туркменские хоккеисты планируют провести в Минске на базе олимпийского комплекса «Раубичи».

Напомним, на учебно-тренировочные сборы в Минск туркменских хоккеистов пригласил Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом в июне 2023 года.