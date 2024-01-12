Ассоциация «Туркмен Логистика» — о достижениях и успехах отрасли в 2023 году

Транспортные компании Туркменистана под эгидой Ассоциации «Туркмен Логистика» расширяют свою деловую активность, разрабатывают новые логистические маршруты с участием всех видов транспорта.

Об успехах и достижениях отрасли в 2023 году через призму деятельности Ассоциации «Туркмен Логистика» рассказал на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» координатор Ассоциации Акмухаммет Юсубов.

В 2023 году увеличились темп и объёмы грузоперевозок всеми видами транспорта, в том числе частными компаниями. Также в различных уголках страны продолжалось строительство объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

В рамках внутренних и международных встреч, которые проходили в 2023 году, обсуждались актуальные вопросы по организации транзитных и мультимодальных перевозок, развитию и эффективному использованию автомобильного транспорта, прицепов и полуприцепов.

По приглашению Государственной таможенной службы члены Ассоциации, работающие на территории Международного морского порта Туркменбаши, приняли участие в межведомственном семинаре «Важность экономического таможенного регулирования в развитии транзитных перевозок». Менеджер по маркетингу ИП «Eminli Maslahat» К.Векилов стал победителем конкурса, проведённого Министерством финансов и экономики совместно с немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ), и прошёл двухнедельную стажировку в Берлине. В результате было налажено партнёрство с немецкими компаниями RWS Railway Service и DEBE Logistics&Transports.

В течение прошлого года партнёрами Ассоциации «Туркмен Логистика» стали Международный координационный совет по трансевразийским перевозкам, Латвийская национальная ассоциация экспедиторов и логистики (LAFF), Литовская национальная ассоциация экспедиторов и логистики (LINEKA), Кыргызская ассоциация международных экспедиторов.

В рамках сотрудничества с Международным координационным советом по трансевразийским перевозкам (КСТП) члены Ассоциации «Туркмен Логистика» приняли участие в работе «Международной конференции по торгово-экономическому сотрудничеству «Москва–Инкоу-2023», «круглого стола» на тему «Внедрение навигационных пломб в железнодорожные перевозки», в заседаниях Рабочей группы КСТП по информационным технологиям, Рабочей группы по контейнерным перевозкам, Рабочей группы по морской логистике. Важное значение для эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Туркменистана имело участие туркменских грузоперевозчиков в Международном форуме МТК Север–Юг в г. Астрахань, «Heavy Caspian» в Баку, «Break Bulk Europe» в Роттердаме, «LogisTrans» в Стамбуле.

В целях развития Балтийско-Каспийского сотрудничества при поддержке Программы по торговле в Центральной Азии Агентства США по международному развитию члены Ассоциации совершили ознакомительные поездки в порты Латвии и Литвы. Вместе с тем сама Ассоциация «Туркмен Логистика» выступила информационным партнёром форума «Чёрное море–Каспийское море: транспортные коридоры, грузы и инфраструктура», проходившего в Баку.

Не остались без внимания и вопросы повышения квалификации туркменских специалистов в области транспорта и логистики. В течение года более 110 специалистов из 54 логистических компаний в рамках сотрудничества Ассоциации «Туркмен Логистика» с CILT Central Asia прошли обучающие семинары по таким темам, как автомобильные грузоперевозки, развитие логистических навыков, страхование в логистике, контейнерные перевозки, складская логистика. Полученные знания и навыки, изучение мирового опыта и внедрение его в практику своих компаний повышает конкурентоспособность туркменских грузоперевозчиков.

По прогнозам экспертов, спрос на транспортные услуги для поддержания транзитных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии и Европе будет увеличиваться. В условиях роста внешнеторгового оборота Туркменистана, экспортноимпортных перевозок грузов первостепенное значение для туркменских компаний имеет цифровая трансформация грузоперевозок и развитие современной логистической системы. В этом направлении и будут работать туркменские грузоперевозчики, отмечается в сообщении.