«Туркменистан Спорт»: «Ливерпуль» примет «Фулхэм» в полуфинале Кубка английской лиги

В ночь с 10 на 11 января в 00:55 по ашхабадскому времени состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Туркменистан Спорт», сообщает Turkmentv.gov.tm.

«Ливерпуль» считается фаворитом встречи, несмотря на кадровые проблемы. Команда Юргена Клоппа в последних матчах показала хорошую форму и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. На прошлой неделе «красные» обыграли «Арсенал» (2:0) в Кубке Англии и «Ньюкасл Юнайтед» (4:2) в чемпионате.

«Фулхэм» также находится в хорошей форме. Команда Марку Силвы в последних матчах одержала две победы и одну ничью. В Кубке Англии «дачники» обыграли «Ротерхэм Юнайтед» (1:0), а в Премьер-лиге победили «Арсенал» (2:1).

Отметим, что в другой паре полуфиналистов «Челси» в гостях уступил «Мидлсбро». Встреча прошла во вторник в Мидлсбро и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 37‑й минуте забил Хейден Хакни.