Сотни добровольцев вышли на пляжи Испании, чтобы очистить их от пластиковых гранул

Сотни добровольцев на северо-западе Испании вышли на уборку пляжей, чтобы очистить их от пластиковых гранул, которые выбросило на берег. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на El Pais.

В декабре с торгового судна, проходившего в территориальных водах Португалии, за борт упали несколько многотонных контейнеров с гранулированным пластиком. Из этих гранул делают предметы повседневного обихода, однако они токсичны и не разлагаются.

«Эти маленькие пластиковые шарики представляют собой экологическую проблему, потому что они сбивают с толку рыб, заставляя их думать, что это рыбья икра», – рассказал Кристобаль Лопес из группы по защите окружающей среды Ecologuestas en Acción.

Испанцы решили не ждать действий правительства и сами взялись за уборку пляжей. Гранулы собирают в перчатках с помощью обычных дуршлагов.